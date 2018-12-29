СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-29T14:07:41+03:00

Как будут работать автобусы Тобольска в новогоднюю и рождественскую ночи. Фото Тобольского ПАТП

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В Тобольске городские автобусы перейдут на расписание выходного дня с 31 декабря по 8 января.

В ночь на 1 января общественный транспорт для удобства тоболяков и гостей города будет чаще ходить к Красной площади. По окончании праздничного фейерверка у Кремля автобусы будут ожидать пассажиров до 1:25 и отправляться по мере заполнения, сообщили в Тобольском ПАТП.

Так, один автобус пойдет по маршруту №1 от остановки «ул. Пушкина» в 00:29 в направлении Кремля (с заездом на все остановочные комплексы по маршруту следования).

По маршруту №3 от остановки «ДОЗ» в 00:21 и остановки «Гостиный дом» в 00:20 в направлении Кремля (с заездом на все остановочные комплексы по маршруту следования)

По маршруту №9 от остановки «7 микрорайон» в 00:18 в направлении Кремля (с заездом на все остановочные комплексы по маршруту следования).

В Рождественскую ночь тоболяки и гости города смогут воспользоваться дополнительными автобусами маршрутов №№ 3, 6п, 9 и 20. По окончании праздничной службы автобусы будут ожидать пассажиров до 03:00. Отправление будет осуществляться от Кремля по мере заполнения транспорта.

По маршруту №3 автобус пойдет от остановки «ДОЗ» в 23:20, 00:15, 01:05 и остановки «Гостиный дом» в 23:20, 00:17, 01:10 в направлении Кремля (с заездом на все остановочные комплексы по маршруту следования). По окончании праздничной службы автобусы будут ожидать пассажиров до 03:00.

По маршруту №6п от остановки «ул. Омская» в 23:07, 00:25, от «ул. Полонского» в 23:28, 00:46 в направлении Кремля (с заездом на все остановочные комплексы по маршруту следования). По окончании праздничной службы автобусы будут ожидать пассажиров до 03:00.

По маршруту №9 от остановки «ГК Доминго» в 23:19, 23:50, 00:16, 00:44, 01:13, 01:38 в направлении Кремля (с заездом на все остановочные комплексы по маршруту следования). По окончании праздничной службы автобусы маршрута №9 будут ожидать пассажиров до 02:30 и 03:00.

По маршруту №20 от остановки «мкр. Менделеево» в 23:00, 00:55, от «ул.Полонского» в 23:28, 01:20 в направлении Кремля (с заездом на все остановочные комплексы по маршруту следования). По окончании праздничной службы автобусы будут ожидать пассажиров до 03:00.