Тюменцы могут показать своим детям, что такое добро

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:07:22+03:00

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Тюменские семьи познакомятся с волонтёрством, присоединятся к общественно-полезной деятельности и продолжат традицию добрых дел в рамках проекта #Добраясемья72. Проект получил грантовую поддержку на всероссийском форуме молодых семей в Ярославле в июле прошлого года.

По словам руководителя проекта Натальи Ниязовой, семейное волонтёрство – одно из самых тёплых и душевных, которое может объединять почти все направления реализации волонтёрской деятельности.

- Самое главное в нашем направлении – чтобы семья: мама, папа, ребенок, бабушки, дедушки, проводили время вместе, делая при этом добрые дела, любые добрые дела. Показывать ребенку, что такое добро с самых ранних лет – очень важно! Ценности добровольчества помогают заложить в детях качества достойного гражданина, - отметила она.

Благодаря проекту город стал на глазах меняться. Семьи вместе украшают и убирают дворы, кормят птичек, собирают вещи для нуждающихся детей и семей. Волонтёрский отряд Окрылённых мам и малышей уже несколько раз посетил своих подопечных в геронтологическом центре.

Для того, чтобы присоединиться к проекту и показать своим детям, что такое добро, можно обратиться по телефону: 515-020 (Центр «Дзержинец», Центр добровольческого движения Тюмени) или в группу во «Вконтакте».