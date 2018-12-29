Тюменку ограбили в счет возмещения долга ее сожителя

СЕГОДНЯ 13:48 2018-12-29T13:48:05+03:00

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Тюменские полицейские раскрыли грабеж в поселке Винзили. 22-летний молодой человек, угрожая убийством, у местной жительницы из дома вынес компьютер стоимостью 8 тысяч рублей.

Селянка обратилась за защитой в полицию и рассказала, что знакомый ее сожителя ее обокрал. Участковый вместе с оперативником уголовного розыска задержали подозреваемого. Тот пояснил, что ему позвонил друг и рассказал, что их общий знакомый задолжал ему деньги и просил помочь их вытрясти.

Злоумышленник отправился к должнику, но ни денег, ни ценного имущества у заемщика не оказалось. Должник отправил вымогателя к своей сожительнице, рассчитывая на ее помощь. Возвращать чужой долг девушка отказалась и молодой человек стал угрожать ей расправой, а потом взял со стола компьютер и скрылся. На допросе фигурант заявил, что похищенное продал неизвестному ему таксисту за 2,5 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет, сообщили в пресс-службе областной полиции.