В Тюменской области растёт число людей, проходящих ежегодный плановый осмотр

7 Янв. 2019 2019-01-07T07:35:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области в 2018 году ежегодный плановый диспансерный осмотр охватил более 30% взрослого населения региона, тогда как обычно его проходят не менее 23%. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, выявить заболевания на ранних стадиях, поддающихся эффективному лечению, позволяют различные массовые профилактические скрининги здоровья и диспансеризация.

Так, за 11 месяцев 2018 диспансеризацию прошли 227,7 тысяч человек, большая часть из которых – люди молодого и среднего возраста. По её результатам оказалось, что почти 58% взрослых тюменцев имеют хронические заболевания, которые требуют диспансерного наблюдения. Впервые зарегистрировано более 18 тыс. случаев различных заболеваний (1 случай туберкулёза, более 300 случаев сахарного диабета, 39 случаев глаукомы, около 190 случаев новообразований, из которых 147 – злокачественные).

О неформальном характере проведённой диспансеризации свидетельствует то, что по её результатам в 2018 году впервые назначили лечение 18,5% обследованных (42,2 тысячи человек, из которых около 60% - в возрасте до 60 лет). 259 человек направлены для получения специализированной помощи, в т.ч. высокотехнологичной.