СЕГОДНЯ 13:31 2018-12-29T13:31:49+03:00

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Прокуратура Тобольска начала проверку коммунальной инфраструктуры города в связи с сообщениями в интернете об отключениях тепла и горячей воды в двух районах города.

Уже установлено, что отключения были связаны с необходимостью устранения повреждения на трубопроводе. Органы власти и потребители были своевременно информированы об этом.

Так, 28 декабря в связи с производством работ с 8.30 подача теплоносителя была приостановлена в исторической части города и микрорайоне № 3. После устранения повреждения до 19 часов большинству потребителей подача теплоносителя возобновлена. В полном объеме тепло подано в квартиры граждан до 23 часов, что не превышает установленные нормативы ограничения предоставления этой коммунальной услуги.

В настоящее время теплоснабжение происходит в штатном режиме. Жалоб на холод в домах от граждан нет. Тем не менее по поручению прокуратуры области начата дополнительная проверка готовности объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2018-2019 годов, сообщили в надзорном органе.