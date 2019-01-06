Ишимские ребятишки увидели Медведя, который не верил в Деда Мороза
Сотрудники ишимского Музея имени Петра Ершова организовали для юных земляков кукольный новогодний спектакль «Про Медведя, который не верил в Деда Мороза» - с интересным сценарием, куклами ручной работы и великолепными декорациями. Для профессионального озвучания пригласили актёров Ишимского городского дома культуры.
Как сообщили в департаменте культуры Тюменкой области, персонажей по народным мотивам на современный лад создал художник Рудольф Симанов. В результате получились большие, почти метр высотой, куклы – белки, зайцы, Дед Мороз, Снеговик и Медведь. Долгие репетиции уже в прошлом, и, наконец, 5 января в здании музея прошла долгожданная премьера постановки.
По окончания новогодней сказки ребят ждала дискотека и мастер-класс росписи по дереву. Сотрудницы музея Людмила Туканова и Любовь Мироненко помогли детям расписать заготовки колокольчиков и изготовить новогоднюю игрушку из бумаги и шишек.
(Фрагмент репетиции) Сказка про Медведя, который не верил в Деда Мороза.Кукольный театр музея им.П.П.Ершова г.Ишим ул.Советская, 30 Тел. +7(34551) 2-31-41