Фермер из Казанского района в 2018 году исполнил свою заветную мечту

6 Янв. 2019 2019-01-06T17:22:00+03:00

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Молодой человек Максим Панов, окончив Алтайский университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях АПК» вместе с родителями пять лет назад переехал в Казанский район Тюменской области и построил в чистом поле фермерские помещения на 330 кв. м.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», сначала фермер пробовался в овцеводстве, а потом перешёл на молочное животноводство. Сначала скот закупал у граждан, постепенно увеличивая количество животных. Отныне общее поголовье КРС в крестьянско-фермерском хозяйстве Панова насчитывает 120 голов, из которых 65 – дойной стадо. Сегодня производительность КФХ составляет 800 литров высшего сорта молока в сутки.

В 2018 году у Максима сбылась мечта о собственной переработке сырого молока. В начале октября он открыл сыроварню, которая сегодня выпускает до 70 кг сыра (моцарелла, гауда и т.д.) в сутки. Чтобы наладить сбыт, молодой человек спросил в социальных сетях, сколько сыра, какого сорта и как часто тюменцы готовы у него заказывать. Благодаря тому, что сыры – натуральные и вкусные, покупатели стали активно делать заказы.

Сегодня сыры Панова едят в Тюмени, Югре, а также в Новосибирской и Омской областях. В 2010 году он планирует построить большую камеру созревание, где будут готовиться сыры с выдержкой до 1 года.