2019-01-06T16:52:16+03:00
Здоровье

Тюменские специалисты проводят Школу здоровья для заболевших сахарным диабетом

Подробная информации о заболевании необходима всем
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские специалисты проводят Школу здоровья для заболевших сахарным диабетомТюменские специалисты проводят Школу здоровья для заболевших сахарным диабетомФото: pixabay.com
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В тюменском «Консультативно-диагностическом центре «Эндос» разработан специальный курс Школы Здоровья, который необходим и новичкам, и пациентам со стажем, заболевших сахарным диабетом. Как сообщает интернет-портал «Мегатюмень», понимание ситуации и подробная информации о заболевании необходима и тем, и другим.

В прошлом году на базе филиала «Эндоса» проведено порядка 40-ка Школ здоровья по сахарному диабету, более 200 человек посетили лекции. Чтобы участники лучше понимали тему, им предоставили информационно-просветительские материалы по лечению болезни. Особый упор врачи делают на профилактике заболевания и ответам на вопросы по правильному питанию, правильному измерению уровня сахара в крови самостоятельно и общим ситуациям.

По словам специалистов, благодаря Школе здоровья, повышается информированность пациентов о заболевании и его факторах риска, их ответственность за сохранение своего здоровья. Кроме того, раз в квартал специалисты «Эндоса» проводят Школу здоровья «Сахарный диабет и ноги», куда приглашают пациентов поликлиник разных административных районов города.

Отметим, что в 2018 году активными участниками школы стали порядка 100 пациентов.

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