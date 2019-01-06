2019-01-06T15:11:56+03:00
Здоровье

В Тюменской области активно развивается телемедицина

Это стало возможным благодаря развивающейся инфраструктуре цифрового здравоохранения
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области активно развивается телемедицинаВ Тюменской области активно развивается телемедицинаФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области активно используются возможности телемедицины, благодаря чему врачи могут оперативно приходить на помощь пациентам даже в самых отдалённых районах. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, активно развивается и комплексный дистанционный мониторинг артериального давления: в прошлом году под наблюдение было взято 480 человек.

Медицинские консультации осуществляются в телеформате «врач-врач-пациент». Теперь жители отдалённых территорий могут получить консультацию специалиста в медорганизации по месту жительства, не выезжая в областную клинику. В 2018 году прошёл существенный прирост применения таких технологий при оказании медицинской помощи – 168 консультаций по 11 профилям медицинской помощи.

Кроме того, осуществляется и дистанционный контроль за оказанием помощи пациентам, страдающим коронарным синдромом. Местных медиков консультировали сотрудники регионального консультативно-мониторингового центра при Областной клинической больнице №1. В формате «врач-врач» выполнено более 1,2 тысячи таких консультаций.

Благодаря развивающейся инфраструктуре цифрового здравоохранения Тюменской области, телемедицинские технологии и системы поддержки принятия врачебных решений поэтапно внедряется во все медицинские организации.

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