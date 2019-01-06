Тюменская семья нуждается в телевизоре, стиральной машинке и кухонном столе

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:20:25+03:00

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Тюменцы не остались в стороне от тяжёлой истории семьи с пятью детьми, которая всколыхнула общественность осенью 2018 года. Тогда, на одной из точек раздачи горячего питания для бездомных появились дети. Оказалось, что мама детей, Надежда, и дети от 1 года до 9 лет, остановились в полуразрушенном доме и живут без отца. Как сообщает «Вслух.ру», существовать вшестером на 7 тысяч рублей в месяц у них, конечно, не получалось.

Волонтёры из движения «Клюква» узнали, что мать – сама воспитанница детского дома, однако жить в квартире ей нельзя из-за огромного долга за коммунальные услуги. Помимо этого, в семьи не было мебели, средств гигиены, постельного белья, посуды и продуктов. Тюменские добровольцы взяли в центре гуманитарной помощи вещи для детей и мамы, а при помощи неравнодушных тюменцев удалось купить некоторую мебель и продукты. Удалось закрыть и коммунальный долг в размере 40 тысяч рублей.

Как отметили в волонтёрском движении, тем не менее, нерешённые проблемы ещё остались. Семье нужна стиральная машина, телевизор, кухонный стол и стулья. Нужны и книги, ведь девочка Лера не умеет читать и оставлена на второй год во втором классе.

О том, как помочь семье, можно почитать здесь.