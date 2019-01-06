Для тюменских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, работает служба психологической поддержки

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:18:55+03:00

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В Тюменской области уже восемь лет работает служба психологической поддержки, созданная по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, сегодня начал действовать детский телефон доверия с единым общероссийским номером – 8-800-2000-122.

Каждый ребёнок, подросток или родитель, который испытывает трудности в сложной ситуации, может позвонить и получить бесплатную консультацию квалифицированного психолога круглосуточно. С января по сентябрь 2018 года на детский телефон доверия поступило порядка 5,5 тысяч звонков, из которых более 3-х тысяч – от детей и подростков.

Чаще всего по детскому телефону доверия обращаются с проблемами общения со сверстниками, конфликтами с друзьями, родителями, жестоком обращении с ребёнком в семье и построения взаимоотношений с противоположным полом. Помимо телефонных консультаций, специалисты службы выезжают по звонкам о социальном неблагополучии по месту жительства.

В 2018 году Тюменская область приняла участие в инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка «Вектор «Детство-2018». Эксперты признали проект «Социальная служба экстренного реагирования» «Проектом года».