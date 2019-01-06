2019-01-06T12:06:35+03:00
Здоровье

Тюменцам напоминают, что необходимо проверяться на сахарный диабет

Для этого в области проводятся многочисленные скрининги
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцам напоминают, что необходимо проверяться на сахарный диабетТюменцам напоминают, что необходимо проверяться на сахарный диабетФото: pixabay.com
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Специалисты тюменского «Консультативно-диагностического центра «Эндос» в течение 2018 года проводили профилактические акции, скрининги и консультации как на базе центра, так и в поликлиниках посёлков Тюменского района. Специалисты выполняют важные задачи, в т.. информирование пациентов о заболевании сахарным диабетом и оказание помощи в формировании здорового образа жизни.

Сегодня сахарный диабет представляет собой мировую проблему. Им страдает 425 млн человек, а половина жителей планеты не контролируют уровень сахара в крови и даже не подозревают, что у них может быть сахарный диабет. В России диагноз подтверждён у 5,4% жителей, а в Тюменской области больных зарегистрировано 50582 человека, больше половины из них – жители Тюмени.

В 2018 году специалисты провели десятки скринингов, которые позволяют пациентам понять ситуацию. Чуть повышенный показатель просит вовремя обратить внимание на изменения в организме. Это значит, что то-то пошло не так, и пациенту необходима консультация эндокринолога.

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