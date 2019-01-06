На ишимской кондитерской фабрике начнётся монтаж производственной линии

6 Янв. 2019 2019-01-06T10:16:48+03:00

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В январе 2019 года на кондитерской фабрике «Слада» в Ишиме начнётся монтаж производственной линии площадью 10 тыс. квадратных метров. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, на новых площадках фабрики сейчас идут отделочные работы.

В цехе по производству конфет идёт монтаж потолка и стен, завершены армирование и заливка пола, заменены инженерные коммуникации, восстановлены кровля здания и железнодорожный тупик. В складских и административных помещениях продолжается ремонт, а специалисты работают над запуском системы теплоснабжения.

В настоящее время с конвейеров кондитерской фабрики выходит более полутора тысяч тонн кондитерских изделий ежемесячно. Благодаря новым производственным линиям, на «Сладе» будет расширен ассортимент и объём выпускаемой продукции, внедрено многокомпонентное производство. Сейчас на фабрике трудится 450 человек, но после ввода в эксплуатацию новой линии количество рабочих мест увеличится до 500.

Отметим, что решение о расширении фабрики было принято в 2016 году.