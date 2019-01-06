2019-01-06T08:44:31+03:00
Общество

Тюменские детки с аутизмом проходят реабилитацию с использованием новых технологий

В 2018 году такую помощь получили 120 детей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/club45872798Фото: https://vk.com/club45872798
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Эффективные практики реабилитации детей с расстройствами аутического спектра и другими особенностями развития активно используются в тюменском детском реабилитационном центре «Родник». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, «Синхро-С», «Пекс», «Тимокко», «Дом Совы» – это реабилитационное оборудование для развития и коррекции детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Появилось оборудование в центре не так давно. Изучив российский и зарубежный опыт специалистов по работе с детьми с РАС, тюменцы внедрили в практику комплекс, который состоит из четырёх инновационных технологий.

Первая технология – метод биоакустической коррекции (БАК) с помощью аппарата «Синхро-С». Ребёнок слушает акустический образ своей электроэнцефалограммы, который получен путём преобразования биоэлектрической активности мозга в звук слышимого диапазона музыкального формата. Вторая технология – детская игровая терапия с использованием развивающе-коррекционного комплекса с видеобиоуправлением. Играя в игры, дети не замечают интенсивной тренировочной работы.

Третья методика – альтернативная система коммуникации PECS, которая способствует быстрому приобретению детьми навыков общения, благодаря совмещению словесного и визуального процессов. И четвёртая – сенсорная стимуляция и интеграция при аутизме, которая достигается при помощи методики «Дом Совы».

Отметим, что в 2018 году в «Роднике» реабилитацию с использованием новых технологий получили 120 детей с аутизмом.

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