6 Янв. 2019 2019-01-06T06:13:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уватском районе добыли 100-миллионную тонну нефти. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на администрацию муниципалитета, сегодня недропользователями на территории района являются несколько крупных компаний, но основная часть добычи приходится на долю «Уватнефтегаза».

Первое нефтяное месторождение компания открылаещё в 1970-м году, однако самой перспективной оказалась скважина №61-П на Кальчинском меторождении. Скважина, пробуренная в 1992 году, вскрыла мощный нефтенасыщенный пласт. С 2001 года реализуется Уватский проект, текущие извлекаемые запасы которого составляют 408 млн тонн. В промышленной эксплуатации находятся 15 месторождений.

По словам главы Уватского района Сергея Путмина, юбилейный показать – результат работы коллективов и огромного количества людей. В частности, практиков, теоретиков, учёных, управленцев, специалистов в различных отраслях, которые сумели проявить знания, умения, талант и мужество.

- Уверен, что мы идем к новым, еще большим успехам муниципалитета, - отметил он.

По данным государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, накопленная добыча по всем месторождениям юга Тюменской области на 1 декабря 2018 составила 100 млн 567 тыс. тонн. Ожидаемая добыча за 2018 г. – 12,4 млн тонн.