В Тюмени ожили шедевры мировой живописи

СЕГОДНЯ 07:56 2018-12-29T08:06:58+03:00

Любопытный проект создали ученики и их родственники художественной школы имени Метинского [ВИДЕО]

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Шедевры мировой живописи ожили в детской художественной щколе имени Метинского в Тюмени. Их создали учащиеся, мамы и папы, тёти и дяди, бабушки и дедушки, друзья и знакомые и даже незнакомые горожане.

- Участвовали все, все, все! - говорят педагоги.

Так коллектив школы и его единомышленники поздравил тюменцев с наступающим Новым годом!

- Пусть этот год принесёт много радости, счастья, заслуженных наград и великих свершений! Ну а мы дарим вам добрый повод улыбнуться! - подписали получившийся ролик с ожившими картинами.

Видео уже разлетелось по соцсетям и собирает не только лайки, но и восторженные отзывы.