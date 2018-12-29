2018-12-29T08:06:58+03:00
Общество

В Тюмени ожили шедевры мировой живописи

Любопытный проект создали ученики и их родственники художественной школы имени Метинского [ВИДЕО]
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
В Тюмени ожили шедевры мировой живописиВ Тюмени ожили шедевры мировой живописи
Изменить размер текста:

Шедевры мировой живописи ожили в детской художественной щколе имени Метинского в Тюмени. Их создали учащиеся, мамы и папы, тёти и дяди, бабушки и дедушки, друзья и знакомые и даже незнакомые горожане.

- Участвовали все, все, все! - говорят педагоги.

Так коллектив школы и его единомышленники поздравил тюменцев с наступающим Новым годом!

- Пусть этот год принесёт много радости, счастья, заслуженных наград и великих свершений! Ну а мы дарим вам добрый повод улыбнуться! - подписали получившийся ролик с ожившими картинами.

Видео уже разлетелось по соцсетям и собирает не только лайки, но и восторженные отзывы.

Новый год идет.Поздравление с Новым 2019 годом от коллектива ДХШ им.А.П.Митинского, г.Тюмень

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перекресток улиц 50 лет Октября и Вербной в Тюмени закроют на несколько дней
Многострадальный «Ремезовский дворик» в Тобольске ввели в эксплуатацию
Улицу Одесскую в Тюмени частично закроют для транспорта
Погода 29 декабря в Тюмени: метель и сильный снегопад
В Ишиме горит частный 2-этажный дом
Подписаны первые в России концессионные соглашения на строительство общеобразовательных школ на базе 115-ФЗ с банковским финансированием
На загородных трассах Тюменской области осложнилась дорожная обстановка
В Тюменской области заработали еще две ледовые переправы
Тюмень встала. Уровень загруженности дорог достиг 10 баллов
Жители Тюмени собак любят больше чем котов
Тюменцев просят помочь найти пропавшего ишимца Юрия Лепунова
Гилевская роща в Тюмени в праздники будет работать с раннего утра до поздней ночи