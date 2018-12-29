В Тюмени ожили шедевры мировой живописи
Шедевры мировой живописи ожили в детской художественной щколе имени Метинского в Тюмени. Их создали учащиеся, мамы и папы, тёти и дяди, бабушки и дедушки, друзья и знакомые и даже незнакомые горожане.
- Участвовали все, все, все! - говорят педагоги.
Так коллектив школы и его единомышленники поздравил тюменцев с наступающим Новым годом!
- Пусть этот год принесёт много радости, счастья, заслуженных наград и великих свершений! Ну а мы дарим вам добрый повод улыбнуться! - подписали получившийся ролик с ожившими картинами.
Видео уже разлетелось по соцсетям и собирает не только лайки, но и восторженные отзывы.
Новый год идет.Поздравление с Новым 2019 годом от коллектива ДХШ им.А.П.Митинского, г.Тюмень