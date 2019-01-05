2019-01-05T18:09:14+03:00
Общество

Почти миллион жителей Тюменской области зарегистрированы на портале «Госуслуг»

За 2018 год количество возросло с 756 тысяч до 930 тысяч человек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Почти миллион жителей Тюменской области зарегистрированы на портале «Госуслуг»Почти миллион жителей Тюменской области зарегистрированы на портале «Госуслуг»
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930 тысяч человек – такова цифра зарегистрированных на портале «Госуслуг» жителей Тюменской области. Как сообщает «Тюменская линия», за 2018 год количество возросло с 756 тысяч человек. Наиболее популярными региональными сервисами, доступ к которым открывает учётная запись, в прошлом году стали: «Представление информации о текущей успеваемости учащегося»" (более 10 миллионов обращений) и «Прием заявок (запись) на прием к врачу» (более 3,3 миллионов записей).

Наиболее популярными федеральными услугами у тюменцев в 2018 году стали «Регистрация транспортных средств» (почти 45 тысяч запросов), «Получение справки и наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» (более 32 тысяч уведомлений), а лидером стала услуга «Получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ» (более 100 тысяч заявлений в год).

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, в Тюменской области планируется реализовать пилотный проект по внедрению 25-ти госуслуг, которые оказываются автоматически, без инициативы со стороны получателя. Например, получение готовых документов на ребёнка, когда мама только выходит из роддома.

- Развитие списка государственных услуг – одно из важных направлений. Нужно, чтобы жители получали услуги современно и по возможности дистанционно, - отметил губернатор.

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