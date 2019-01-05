Тюменский ХК «Рубин» на льду встретится с китайцами

5 Янв. 2019 2019-01-05T15:17:00+03:00

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Первые игры 2019 года тюменский ХК «Рубин» проведёт дома. Как сообщает «Тюменская область сегодня», завтра, 6 января, тюменцы сыграют с китайской командой «КРС-ОЭРДЖИ» из Пекина», а 8 января – с командой «Ценг тоу» из Цзилиня.

Первая команда основана в 2018 году, а дебютировала в предсезонном турнире в Тюмени, проиграв все матчи. Команда – фарм-клуб «Куньлунь Ред Стар» из КХЛ (Россия), задачей КРС является освоение китайцами навыков игры в хоккей. Несмотря на проигрышы, китайцы овладели мастерством катания на коньках, не боятся силовой борьбы и неплохо орудуют клюшкой. В этом чемпионате КРС после 39 матчей набрал 28 очков, они выиграли 4 раза, а в турнирной таблице занимают предпоследнее место. «Рубин» дважды играл с КРС и оба раза победил.

Вторая команда – «Ценг-тоу» создана в 2017 году в провинции Цзилинь, но состоит в основном из россиян. В текущем чемпионате команда находится на 18-м месте. В первом круге на выезде «Рубин» обыграл китайцев со счётом 3:1, а во втором креге уступил со счётом 2:4.

Яркая и бескомпромиссная борьба пройдёт во Дворце спорта 6 и 8 января.