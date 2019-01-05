2019-01-05T14:40:44+03:00
Общество

Названы имена победителей дистанционной олимпиады «Крым и Тюменская область»

Итоги подвели в декабре
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Названы имена победителей дистанционной олимпиады «Крым и Тюменская область»Названы имена победителей дистанционной олимпиады «Крым и Тюменская область»Фото: Татьяна Коркина
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Тюменский район в год своего 95-летий реализовал немало оригинальных проектов, одним из которых стала дистанционная олимпиада «Крым и Тюменская область». Первый этап олимпиады проходил на сайте управления образования района с 6 по 16 ноября 2018. Участники должны были выполнить тесты по экологии, географии и истории. Второй этап прошёл с 26 по 29 ноября 2018. Здесь участники размещали в Интернете свои творческие презентации, посвящённые Крыму и Тюменкой области, в соответствии со специальными формами.

В первом этапе олимпиады приняли участие 164 ученика седьмых-одиннадцатых классов, из которых 87 человек – школьники из Крыма. Во втором состязание проходили 15 ребят, которые набрали наибольшее количество баллов.

Итоги дистанционной олимпиады «Крым и Тюменская область» подвели в декабре 2018 года, когда назвали имена победителей. Ими стали: семиклассник Кулаковской школы Семен Гофман, деятиклассница Ембаевской школы им. А. Аширбекова Алина Копытова, одинндцатиклассница Червишевской школы Тюменского района Елизавета Фёдорова. Крым представили восьмиклассник Максим Макаров и десятиклассница Илона Бесельман из Межводненской школы.

Все результаты олимпиады в разбивке по классам и школам можно найти на сайте

образования Тюменского района.

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