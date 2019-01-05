Экономика Тюменской области растёт благодаря развитию индустриальных парков

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:06:56+03:00

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В Тюменской области наблюдается значительный рост промышленного производства и размер реальной заработной платы. Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», валовой региональный продукт в пересчёте на одного жителя выше среднероссийского на треть. Для инвесторов и бизнеса в регионе созданы комфортные условия, благодаря чему в прошлом году объём инвестиций в основной капитал вырос на 43%, по сравнению с предыдущим.

Во многом этому поспособствовало развитие индустриальных парков. Например, на полностью укомплектованном парке «Боровский» работает 12 резидентов, включая пищевые предприятия и перерабатывающие производства с общим объёмом инвестиций около 1 млрд рублей.

Большую роль в развитии экономики Тюменской области власти отводят малому и среднему бизнесу. Снижение инвестиций может привести к падению всех показателей, поэтому на одной из встреч в 2018 году губернатор Александр Моор заверил о сохранении для предпринимателей всех мер поддержки. Сегодня в регионе в сфере малого и среднего бизнеса заняты около 219 тыс. человек (30% от всех занятых жителей). Предполагается, что в течение шести лет это число дойдёт до 287 тыс. человека. По мнению Александра Моора, задача вполне решаемая.