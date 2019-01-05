2019-01-05T12:17:09+03:00
Здоровье

Тюменские нейрохирурги освоили новую методику лечения гидроцефалии

Операция делает потерю крови минимальной
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменские нейрохирурги освоили новую методику лечения гидроцефалииТюменские нейрохирурги освоили новую методику лечения гидроцефалииФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Тюменские нейрохирурги Областной клинической больницы №2 Илья и Екатерина Захарчуки освоили методику применения ультразвукового скальпеля при гидроцефалии. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, она позволяет разделять мягкие ткани одновременно с коагуляцией, которая делает потерю крови минимальной. Значит, и сама операция – максимально безопасная для пациентов.

По словам Екатерины Захарчук, в ОКБ №2 каждый год хирургическое лечение гидроцефалии переносят 50 пациентов, большинство из которых – новорождённые дети. Есть часто недоношенные и с экстремально низкой массой тела. Благодаря новым технологиям такие хирургические вмешательства – единственный эффективный метод лечения, который даёт детям жить полноценно и нормально развиваться.

Гидроцефалия возникает за счёт чрезмерного скопления цереброспинальной жидкости в головном мозге, из-за чего внутричерепное давление повышается. Сначала это вызывает постоянные головные боли, тошноту и судороги, но затем может привести к инвалидности или даже к смерти.

Отметим, что с технологией Захарчуки познакомились на VIII Международной школе по детской нейрохирургии, занятия которой были посвящены диагностике и лечению водянки головного мозга у детей, в т.ч. и новорождённых. Преподавали основы методики ведущие российские нейрохирурги и специалисты из Франции, Италии, Бразилии, Греции и Ирана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Названы имена победителей дистанционной олимпиады «Крым и Тюменская область»
Кластер «Тобольск – духовная сила России» вошёл в десятку лучших туристских проектов России
Глава ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алёхин уходит на пенсию
Экономика Тюменской области растёт благодаря развитию индустриальных парков
Тюменцев и корейцев в 2019 году ждёт культурный обмен
Тоболяки согреются глинтвейном под песни ливерпульской четвёрки «Битлз»
«Моя территория» в 2019 году откроет двери для ишимской молодёжи
На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» за утро произошло сразу два ДТП
Тоболяк заложил свой мобильный телефон в комиссионке, а потом сам же его похитил
В 2019 году в Тюменской области откроются 15 новых производств
В Тюменской области стремительно развивается «Доступная среда» для людей-инвалидов
Погода в Тюмени 5 января: тепло и небольшой снег
Тюменская область примет квалифицированных соотечественников из-за рубежа
Молодые тюменские учёные предлагают отказаться от игровых джойстиков
Тюменский проект «Шанс» помог найти Саше друзей
Традиционная Рождественская гонка на собачьих упряжках состоится в Тюмени
В Тюмени 7 января организуют бесплатный проезд на автобусах
Пять тюменских компаний получат статус резидента в бизнес-инкубаторе
«Тюменский бройлер» увеличивает выпуск продукции
За три дня в Тюмени за пьяную езду задержан 71 водитель
Тюменская рок-группа выпустила сингл о сложных отношениях
Тюменцев просят не паниковать. Поликлиники продлевают работу
Тюменцам предлагают провести новогодние каникулы в библиотеке
Живописец-лирик представит свои работы в Тюмени