Тюменские нейрохирурги освоили новую методику лечения гидроцефалии

5 Янв. 2019 2019-01-05T12:17:09+03:00

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Тюменские нейрохирурги Областной клинической больницы №2 Илья и Екатерина Захарчуки освоили методику применения ультразвукового скальпеля при гидроцефалии. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, она позволяет разделять мягкие ткани одновременно с коагуляцией, которая делает потерю крови минимальной. Значит, и сама операция – максимально безопасная для пациентов.

По словам Екатерины Захарчук, в ОКБ №2 каждый год хирургическое лечение гидроцефалии переносят 50 пациентов, большинство из которых – новорождённые дети. Есть часто недоношенные и с экстремально низкой массой тела. Благодаря новым технологиям такие хирургические вмешательства – единственный эффективный метод лечения, который даёт детям жить полноценно и нормально развиваться.

Гидроцефалия возникает за счёт чрезмерного скопления цереброспинальной жидкости в головном мозге, из-за чего внутричерепное давление повышается. Сначала это вызывает постоянные головные боли, тошноту и судороги, но затем может привести к инвалидности или даже к смерти.

Отметим, что с технологией Захарчуки познакомились на VIII Международной школе по детской нейрохирургии, занятия которой были посвящены диагностике и лечению водянки головного мозга у детей, в т.ч. и новорождённых. Преподавали основы методики ведущие российские нейрохирурги и специалисты из Франции, Италии, Бразилии, Греции и Ирана.