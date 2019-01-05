Тюменцев и корейцев в 2019 году ждёт культурный обмен

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:07:04+03:00

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Тюменский международный детский кинофестиваль «Ноль плюс» и Международный детский кинофестиваль в Курогу (Сеул) в 2019 году проведут культурный обмен в Дни российской культуры в Сеуле и Дни корейской культуры в Тюмени. Как сообщает интернет-портал «Мегатюмень» со ссылкой на организаторов, зарубежные коллеги посетят Лучший город земли в конце сентября.

По словам директора по международным отношениям проекта «Ноль плюс» Александра Школенко, в мае 2018 года россиян пригласили в Сеул на кинофестиваль в Курого. Там состоялась встреча с организаторами и обсуждение взаимодействия России и Кореи, а также подписание официального соглашения о сотрудничестве и культурного обмена.

- Воктябре делегация корейцев — представители культуры, бизнеса и власти — посетили наш кинофестиваль «Ноль плюс», где познакомились с программой проекта, регионом и главными индустриальными предприятиями области, - рассказал Александр и отметил, что организаторы хотят расширить поле взаимодействия. А именно: провести культурный обмен театральных и танцевальных постановок и современного искусства.