2019-01-05T10:18:55+03:00
Звезды

Тоболяки согреются глинтвейном под песни ливерпульской четвёрки «Битлз»

Мероприятие пройдёт 16 января
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тоболяки согреются глинтвейном под песни ливерпульской четвёрки «Битлз»Тоболяки согреются глинтвейном под песни ливерпульской четвёрки «Битлз»Фото: pixabay.com
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В мультицентре «Моя территория» в Тобольске (Красноармейская, 6/4) в январе пройдёт четырёхчасовой марафон «Что? Где? Когда?» и кавер-вечер, посвящённый творчеству ливерпульской четвёрки «Битлз».

Как сообщает «Мой портал», первое мероприятие состоится на новогодних каникулах, а второе – во всемирный день «The Beatles» 16 января. Гости согреются ароматным глинтвейном, споют и исполнят песни на гитаре легендарные композиции квартета.

Кроме того, в первых числах января пройдёт «Открытый микрофон», где презентуют свои музыкальные и литературные произведения. Вход на мероприятия свободный.

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