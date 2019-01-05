2019-01-05T09:09:18+03:00
Общество

«Моя территория» в 2019 году откроет двери для ишимской молодёжи

Креативное пространство станет открытой площадкой для организации событий
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/moyaterritoriya72Фото: https://vk.com/moyaterritoriya72
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Мультицентр «Моя территория» в первой половине 2019 года откроет двери для инициативной молодёжи Ишима. Креативное пространство станет открытой площадкой для организации событий, где молодёжь сможет пообщаться со своими единомышленниками и чувствовать себя комфортно. Помимо этого, команда мультицентра организует собственную линейку событий, направленных на развитие неформального образования, творчества, медиа и студенческого самоуправления.

В уже прошлом, 2018-м, году мультицентр открылся и в Тобольске. Всего за год работы он объединил более 2,5 тысяч молодых людей. С марта команда провела 7 крупных проектов, созданных для развития надпрофессиональных компетенций и лидерских качеств, знакомства с театральными сообществами, сферой медиа и уличным искусством.

Впервые бренд «Моя территория» появился в Тюмени в 2011 году, когда было принято решение переименовать безымянный молодёжный информационный центр и дать ему имя. За 7 лет команда объединила вокруг себя 360 молодёжных сообществ и реализовала более 200 проектов.

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