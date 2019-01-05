2019-01-05T08:18:58+03:00
Общество

В 2019 году в Тюменской области откроются 15 новых производств

Они дадут региону более 2,5 тысяч новых рабочих мест
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В 2019 году в Тюменской области откроются 15 новых производствВ 2019 году в Тюменской области откроются 15 новых производствФото: pixabay.com
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В 2019 году в Тюменской области планируется открыть более 15 новых производств, которые дадут региону более 2,5 тысяч новых рабочих мест. Об этом сегодня сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Так, уже в прошлом, 2018 году, были достигнуты соглашения о реализации нескольких значимых проектов на территории Тюменской области. Например, «Тюменский агропромышленный комплекс» планирует построить завод по производству фанеры в Уватском районе, ГК «Русском» создаст комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. штук в год в Голышмановском районе.

«Газпромнефть – Снабжение» планирует построить в Тюмени центр исследования пластовых систем, и «Энерготехсервис» на территории «Боровского» индустриального парка создаст технический центр по производству и обслуживанию газовых электростанций. В аэропорту «Рощино» появится новый гостиничный комплекс.

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