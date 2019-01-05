В Тюменской области стремительно развивается «Доступная среда» для людей-инвалидов

5 Янв. 2019 2019-01-05T06:06:16+03:00

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В Тюменской области подведены итоги работы по развитию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в 2018 году и наметили планы на 2019 год. Как сообщили в региональном департаменте социального развития, уровень доступности приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры стал ещё выше общероссийского показателя. Так, в 2017 году по России он составлял 52,9%, в Тюменской облати – 63,2%.

Подспорьем для инвалидов, особенно с поражением опорно-двигательного аппарата и нервной системы, нарушением зрения, психическими расстройствами, стала возможность пользоваться услугами спецтранспорта. На покупку 30-ти безопасных машин, на замену автопарка, из областного бюджета было выделено более 13 млн рублей.

В разработке и реализации общероссийских программ самое активное участие принимают и тюменские социальщики. Например, специалисты участвовали в разработке паспорта по национальному проекту «Демография», в рамках регионального проекта «Старшее поколение». В рамках деловой программы IX Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет» тюменцы получили благодарность председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной ситуации, за организацию и проведение клуба профмастерства «Ранняя помощь детям с ОВЗ».

Отметим, что к 2025 году уровень доступности приоритетных объектов и услуг в важных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в регионе предполагает достижения 100%.