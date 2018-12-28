В Ишиме горит частный 2-этажный дом

СЕГОДНЯ 19:27 2018-12-28T19:36:12+03:00

Пожарные на время тушения огня отключили свет во всем районе

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В Ишиме горит частный деревянный дом в районе школы №2. Из-за этого в домах этой части города отключен свет.

Об этом сообщают горожане. Очевидцы предполагают, что, скорее всего, возгорание произошло из-за вспыхнувшей в гараже машины.

- Автомобиль, похоже, с газом, - заметил один из ишимцев. На вопрсоы горожан, живыли ли люди, одна из соседок рассказала, что никто не пострадал, жильцы успели выпрыгнуть через окно.

Многие горожане очень сочувствуют погорельцам. Лишиться крыши ннад головой перед Новым годом никому не пожелаешь, говорят одни. В то же время другие уже сообщают свой номер телефона, чтобы связаться с пострадавшими и оказать помощь.

Немало и тех, кто обеспокоен отсутствием света, так как у многих котлы отопления работают от электричества и в домах уже стало очень холодно.

- Вообще-то под Новый год отопление тоже не хотелось бы разморозить, раньше пожарные в таких случаях дом обесточивали от столба, а не микрорайон, - сокрушается в городских соцсетях один из ишимцев Анатолий П.

Светлана Г. сообщила, что света не будет, пока не потушат пожар.

- Сейчас звонила, сказали пока не закончат работы, свет не включат. В шерстяных носках сидим, скоро валенки с тулупом придется надевать. Видимо до утра это, - написала горожанка.

- Глядя на пожары, думаю, надо страховаться, - продолжила тему Ника Я. - У нас был случай, когда от столба к дому провод заискрил и в доме началось замыкание. Трещали люстры и все приборы, проводка. Ладно мы были дома и вырубили пробки. Позвонили в Электросети, так те со скоростью ветра прилетели и всё починили. Страшно было ни на шутку, представив, что бы могло случиться, если бы нас дома не было, - поделилась воспоминаниями ишимка.

Официальной информации о пожаре пока нет. Тушение огня продолжается.