У пенсионеров Тюмени на два бесплатных катка будет больше

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-29T15:06:31+03:00

Для пенсионеров Тюмени на два бесплатных катка будет больше. Фото городского департамента по спорту и молодежной политике

Покататься на коньках можно будет в «Прибое» и «Строймаше»

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Тюменских пенсионеров в новогодние каникулы приглашают на лед. со 2 по 8 января для пожилых горожан юесплатно будут работать два катка больше, чем для остальных горожан.

В СДЮСШОР «Прибой» каток по адресу: пр. Борцов Октября, 2а стр.1, будет работать ежедневно в 15, 17, 19 часов. Открытый каток находится рядом с СК «Строймаш» по адресу: ул. Индустриальная, 49а. Его часы работы- с 12.00 до 16.00, с 17.00 до 21.00. Также при предъявлении пенсионного удостоверения бесплатным будет и прокат коньков.

Процесс катания можно будет разнообразить и приятным общением с Дедом Морозом. Визит главного новогоднего персонажа на каток в СДЮСШОР «Прибой» запланирован 2, 5 и 7 января в 15, 17 и 19 часов.

Вставайте на коньки и встречайте Новый год на льду! Спорт и физическая активность важны для здоровья и долголетия, а движение – это жизнь, призывают в городском департаменте по спорту и молодежной политике!