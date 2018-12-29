2018-12-29T15:06:31+03:00
Общество

У пенсионеров Тюмени на два бесплатных катка будет больше

Покататься на коньках можно будет в «Прибое» и «Строймаше»
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Для пенсионеров Тюмени на два бесплатных катка будет больше. Фото городского департамента по спорту и молодежной политикеДля пенсионеров Тюмени на два бесплатных катка будет больше. Фото городского департамента по спорту и молодежной политике
Изменить размер текста:

Тюменских пенсионеров в новогодние каникулы приглашают на лед. со 2 по 8 января для пожилых горожан юесплатно будут работать два катка больше, чем для остальных горожан.

В СДЮСШОР «Прибой» каток по адресу: пр. Борцов Октября, 2а стр.1, будет работать ежедневно в 15, 17, 19 часов. Открытый каток находится рядом с СК «Строймаш» по адресу: ул. Индустриальная, 49а. Его часы работы- с 12.00 до 16.00, с 17.00 до 21.00. Также при предъявлении пенсионного удостоверения бесплатным будет и прокат коньков.

Процесс катания можно будет разнообразить и приятным общением с Дедом Морозом. Визит главного новогоднего персонажа на каток в СДЮСШОР «Прибой» запланирован 2, 5 и 7 января в 15, 17 и 19 часов.

Вставайте на коньки и встречайте Новый год на льду! Спорт и физическая активность важны для здоровья и долголетия, а движение – это жизнь, призывают в городском департаменте по спорту и молодежной политике!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За сутки в Тюмени снега выпало более 75% месячной нормы декабря
«Мечтай со мной!»: заветные желания тяжелобольных детей и пожилых тюменцев начали сбываться
Как будут работать автобусы Тобольска в новогоднюю и рождественскую ночи
Тюменку ограбили в счет возмещения долга ее сожителя
В Тюмени на один бесплатный каток стало больше
Прокуратура Тобольска начала проверку коммунальной инфраструктуры города
В Тюмени открылась новая уличная выставка
Перекресток улиц 50 лет Октября и Вербной в Тюмени закроют на несколько дней
В Тюмени ожили шедевры мировой живописи
Многострадальный «Ремезовский дворик» в Тобольске ввели в эксплуатацию
Улицу Одесскую в Тюмени частично закроют для транспорта
Погода 29 декабря в Тюмени: метель и сильный снегопад
В Ишиме горит частный 2-этажный дом
Подписаны первые в России концессионные соглашения на строительство общеобразовательных школ на базе 115-ФЗ с банковским финансированием
На загородных трассах Тюменской области осложнилась дорожная обстановка
В Тюменской области заработали еще две ледовые переправы
Тюмень встала. Уровень загруженности дорог достиг 10 баллов
Жители Тюмени собак любят больше чем котов
Тюменцев просят помочь найти пропавшего ишимца Юрия Лепунова
Гилевская роща в Тюмени в праздники будет работать с раннего утра до поздней ночи