СЕГОДНЯ 13:38 2018-12-29T13:38:26+03:00

В Тюмени на один бесплатный каток стало больше. Фото администрации Тюмени

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В Тюмени на один бесплатный каток стало больше. Накануне, 28 декабря, еще одна ледовая площадка открылась рядом с экопарком "Затюменский".

Каток находится возле воркаут площадки. Площадь лндовой поверхности составляет 800 квадратных метров.

Для удобства горожан организован прокат зимнего инвентаря и заточка коньков (услуги платные). Часы работы проката: с 11.00 до 21.00, сообщили в управе Калининского округа.

Технологические перерывы на заливку льда осуществляются ежедневно с 9.00 до 11.00, с 15.00 до 17.00 и с 24.00 до 02.00.