В Тюмени на один бесплатный каток стало больше
Ледовая площадка ждет горожан с 11.00 до 21.00
В Тюмени на один бесплатный каток стало больше. Фото администрации Тюмени
Изменить размер текста:
В Тюмени на один бесплатный каток стало больше. Накануне, 28 декабря, еще одна ледовая площадка открылась рядом с экопарком "Затюменский".
Каток находится возле воркаут площадки. Площадь лндовой поверхности составляет 800 квадратных метров.
Для удобства горожан организован прокат зимнего инвентаря и заточка коньков (услуги платные). Часы работы проката: с 11.00 до 21.00, сообщили в управе Калининского округа.
Технологические перерывы на заливку льда осуществляются ежедневно с 9.00 до 11.00, с 15.00 до 17.00 и с 24.00 до 02.00.