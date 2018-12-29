2018-12-29T10:32:56+03:00
Звезды

В Тюмени открылась новая уличная выставка

На Текутьевском бульваре установлены 34 планшета с историческими фотографиями
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тюмени открылась новая уличная выставкаВ Тюмени открылась новая уличная выставка
Изменить размер текста:

Новая уличная выставка «Проездом в Тюмени» открылась на Текутьевском бульваре. На фотоэкспозиции представлены редуие документы и фотографии о исторических личностях, которые когда-либо посещали город во время своих путешествий по стране.

Среди них Герхард Миллер и Витус Беринг, митрополит Лещинский и тысячи безымянных паломников, писатели Федор Достоевский и Антон Чехов, Великий князь Владимир Александрович, американский журналист Джордж Кеннан и многие-многие другие.

Одни провели в Тюмени несколько часов, другие прожили несколько лет. Кто-то из «гостей» оставил о городе скупую строчку в дневнике или в письме родным, у кого-то Тюмень и ее обитатели стали главными героями больших произведений.

Экспозиция содержит 34 информационных планшета с фотографиями из Государственного архива Тюменской области, архива Тюменского музейно-просветительского объединения, частных коллекций и электронных ресурсов. При подготовке были также использованы материалы, опубликованные в книгах Л. Беспаловой, В. Копылова, А. Петрушина и других исследователей истории Тюмени.

Старинные снимки соседствуют с современными фотоизображениями городских улиц и отдельных домов, интерьеров учебных заведений и храмов. Уникальность выставки усиливают исторические справки, цитаты, энциклопедические сведения о побывавших в Тюмени людях.

Автор и составитель выставочной экспозиции – тюменский краевед Валерий Чупин. Он считает, что «все впечатления, оценки, размышления «проезжих» – интересны, ценны и уникальны. Они делают исторический портрет нашего города более ярким, многомерным и неповторимым».

Символично, что создатели выставки (департамент культуры администрации города Тюмени и Централизованная городская библиотечная система) разместили фото экспозиции по пути следования гостей нашего города. Возможно, она станет привлекательным объектом для посещения туристов. Но в том, что уличный арт-объект заинтересует гуляющих горожан и гостей города, сомневаться не приходится.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как будут работать автобусы Тобольска в новогоднюю и рождественскую ночи
Тюменку ограбили в счет возмещения долга ее сожителя
В Тюмени на один бесплатный каток стало больше
Прокуратура Тобольска начала проверку коммунальной инфраструктуры города
Перекресток улиц 50 лет Октября и Вербной в Тюмени закроют на несколько дней
В Тюмени ожили шедевры мировой живописи
Многострадальный «Ремезовский дворик» в Тобольске ввели в эксплуатацию
Улицу Одесскую в Тюмени частично закроют для транспорта
Погода 29 декабря в Тюмени: метель и сильный снегопад
В Ишиме горит частный 2-этажный дом
Подписаны первые в России концессионные соглашения на строительство общеобразовательных школ на базе 115-ФЗ с банковским финансированием
На загородных трассах Тюменской области осложнилась дорожная обстановка
В Тюменской области заработали еще две ледовые переправы
Тюмень встала. Уровень загруженности дорог достиг 10 баллов
Жители Тюмени собак любят больше чем котов
Тюменцев просят помочь найти пропавшего ишимца Юрия Лепунова
Гилевская роща в Тюмени в праздники будет работать с раннего утра до поздней ночи