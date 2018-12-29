В Тюмени открылась новая уличная выставка

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-29T10:32:56+03:00

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Новая уличная выставка «Проездом в Тюмени» открылась на Текутьевском бульваре. На фотоэкспозиции представлены редуие документы и фотографии о исторических личностях, которые когда-либо посещали город во время своих путешествий по стране.

Среди них Герхард Миллер и Витус Беринг, митрополит Лещинский и тысячи безымянных паломников, писатели Федор Достоевский и Антон Чехов, Великий князь Владимир Александрович, американский журналист Джордж Кеннан и многие-многие другие.

Одни провели в Тюмени несколько часов, другие прожили несколько лет. Кто-то из «гостей» оставил о городе скупую строчку в дневнике или в письме родным, у кого-то Тюмень и ее обитатели стали главными героями больших произведений.

Экспозиция содержит 34 информационных планшета с фотографиями из Государственного архива Тюменской области, архива Тюменского музейно-просветительского объединения, частных коллекций и электронных ресурсов. При подготовке были также использованы материалы, опубликованные в книгах Л. Беспаловой, В. Копылова, А. Петрушина и других исследователей истории Тюмени.

Старинные снимки соседствуют с современными фотоизображениями городских улиц и отдельных домов, интерьеров учебных заведений и храмов. Уникальность выставки усиливают исторические справки, цитаты, энциклопедические сведения о побывавших в Тюмени людях.

Автор и составитель выставочной экспозиции – тюменский краевед Валерий Чупин. Он считает, что «все впечатления, оценки, размышления «проезжих» – интересны, ценны и уникальны. Они делают исторический портрет нашего города более ярким, многомерным и неповторимым».

Символично, что создатели выставки (департамент культуры администрации города Тюмени и Централизованная городская библиотечная система) разместили фото экспозиции по пути следования гостей нашего города. Возможно, она станет привлекательным объектом для посещения туристов. Но в том, что уличный арт-объект заинтересует гуляющих горожан и гостей города, сомневаться не приходится.