СЕГОДНЯ 09:23 2018-12-29T09:23:58+03:00

Перекресток улиц 50 лет Октября и Вербной в Тюмени закроют на несколько дней

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Перекресток улиц 50 лет Октября и Вербной в Тюмени закроют для транспорта на несколько праздничных дней. С 3 по 8 января на этом участке пройдут ремонтные работы по устранению аварии на подземных коммуникациях.

Объехать место ремонта можно по улицам: Маресьева, Пригородная, Чекистов, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Водителей и пешеходов просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.