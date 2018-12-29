Многострадальный «Ремезовский дворик» в Тобольске ввели в эксплуатацию

СЕГОДНЯ 07:47 2018-12-29T07:47:07+03:00

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Дольщики ЖК «Ремезовский дворик» сегодня, 28 декабря, с облегчением выдохнули. Дом, который строили 8 лет, наконец, сдан в эксплуатацию. Теперь 67 участников долевого строительства смогут получить ключи от заветных квартир.

Прокуратура Тюменской области совместно с Правительством региона более трех лет контролировала ситуацию дома №2 по ул. Ремезова - Октябрьская - Ленская. Общими усилиями здание удалось достроить.

Возведение 4-этажки было начато в 2011 году, напомнили в областной прокуратуре. Первоначально ввод в эксплуатацию планировался в первом квартале 2014 года. Между тем, свои обязательства застройщик - ООО «Компания «Столицстрой» не выполнил и несколько раз переносил сроки завершения строительства.

Длительность строительства была связана с незаконным увеличением этажности объекта. В октябре 2018 года бывший директор компании «Столицстрой» Денис Коновалов был осужден по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ситуация со строительством объекта неоднократно рассматривалась на заседаниях созданной в прокуратуре области межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья.

Для недопущения нарушения прав дольщиков Комитетом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области и администрацией Тобольска были проведены мероприятия по изменению градостроительных регламентов зоны охраны объектов культурного наследия, в состав которой входит земельный участок под домом. Проект объединенной зоны охраны прошел государственную историко-культурную экспертизу и в апреле 2018 года был согласован в Министерстве культуры России.

После чего в августе новый застройщик - ООО «Жилищное строительство» приступило к работам и завершило строительство.