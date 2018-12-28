Подписаны первые в России концессионные соглашения на строительство общеобразовательных школ на базе 115-ФЗ с банковским финансированием

СЕГОДНЯ 17:39 2018-12-28T17:39:14+03:00

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Сегодня были подписаны четыре концессионных соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов образования, подготовленные с использованием типового решения Сбербанка на базе федерального закона №115-ФЗ «О концессионных соглашениях». По условиям соглашений концессионеры осуществляют техническую эксплуатацию объекта и оказывают дополнительные образовательные услуги. Предоставление основной образовательной услуги остается за муниципальным образовательным учреждением.

Школы будут построены в микрорайонах Учхоз и Иртыш-2 г. Ханты-Мансийск, поселках Нижнесортымский и Солнечный Сургутского района. Общее количество новых учебных мест составит почти 5 тысяч, стоимость всех проектов – более 6 млрд руб., сумма одобренных Сбербанком кредитов на льготных условиях – 3,5 млрд руб.

Кроме того, были подписаны соглашения между Ханты-Мансийским автономным округом и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий в целях исполнения муниципальными образованиями финансовых обязательств по концессионным соглашениям.

Совокупный размер субсидий на возмещение части расходов концессионеров по созданию, реконструкции объектов концессионных соглашений, выплачиваемых концессионерам до ввода объектов в эксплуатацию, составит 1,17 млрд руб.

Строительство школ осуществляется в соответствии с действующей в округе государственной программой «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года», направленной на повышение доступности и качества общего образования, обеспечение возможности организации всех видов учебной деятельности в одну смену.

Напомним, что в феврале 2018 года в Сочи на Российском инвестиционном форуме было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере создания объектов социальной, образовательной инфраструктуры на основе концессионных механизмов между правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и ПАО Сбербанк, а в августе 2018 года межведомственной комиссией ХМАО–Югры была утверждена рекомендуемая форма концессионного соглашения в соответствии с положениями 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разработанная Сбербанком совместно с Фондом развития Югры и профильными ведомствами.

Коробочное решение для финансирования проектов в сфере образования — набор типовой документации, предоставляемый инвесторам для заполнения и дальнейшей подачи частных концессионных инициатив. В него входят рекомендуемые формы концессионного и прямого соглашения с приложениями, шаблон финансовой модели, основные условия.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы очень рады, что наш банковский продукт для финансирования сферы образования значительно ускоряет и упрощает процесс реализации концессионных проектов, позволяет максимально учесть пожелания публичных заказчиков к эксплуатационной составляющей, способствует решению важнейших социальных задач. Планируем использовать опыт, полученный в Ханты–Мансийском автономном округе — Югре, в других регионах, видим большую заинтересованность как со стороны субъектов, так и муниципалитетов».

Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

«Актуальная для региона задача состоит в том, чтобы до 2025 года обеспечить обучение школьников в одну смену. Мы остановились на нескольких вариантах решения этой задачи — это капитальное строительство за счет бюджетных инвестиций, государственно-частное партнерство, включающее концессионные соглашения, муниципально-частное партнерство, выкуп.

60% школ (68 объектов из 116, запланированных государственной программой) планируется построить путем привлечения частного капитала, из них 50 объектов — по концессионным соглашениям со сроком реализации 8 лет.

Использование концессионных соглашений позволит построить за короткий срок больше объектов; снизит финансовую нагрузку на региональные, местные бюджеты; обеспечит качество, снизит риски возникновения строительных недостатков, как правило, выявляемых в процессе эксплуатации объекта».