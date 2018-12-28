На загородных трассах Тюменской области осложнилась дорожная обстановка

СЕГОДНЯ 17:35 2018-12-28T17:35:50+03:00

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Автомобилистов Тюменской области призывают быть предельно внимательными на загородных дорогах. Из-за обильного снегопада дорожная обстановка осложнилась. На трассах низкая видимость, на открытых участках местности возможны снежные перемёты предупреждают в ГИБДД.

При движении в сложных дорожных условиях водителям необходимо выбирать скорость, обеспечивающую возможность контроля над движением, не совершать рискованных маневров, и быть готовым к снижению скорости и противоаварийным действиям в случае возникновения опасности.