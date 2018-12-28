2018-12-28T17:35:50+03:00
Авто

На загородных трассах Тюменской области осложнилась дорожная обстановка

Водителей призывают быть предельно внимательными
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Автомобилистов Тюменской области призывают быть предельно внимательными на загородных дорогах. Из-за обильного снегопада дорожная обстановка осложнилась. На трассах низкая видимость, на открытых участках местности возможны снежные перемёты предупреждают в ГИБДД.

При движении в сложных дорожных условиях водителям необходимо выбирать скорость, обеспечивающую возможность контроля над движением, не совершать рискованных маневров, и быть готовым к снижению скорости и противоаварийным действиям в случае возникновения опасности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ишиме горит частный 2-этажный дом
Подписаны первые в России концессионные соглашения на строительство общеобразовательных школ на базе 115-ФЗ с банковским финансированием
В Тюменской области заработали еще две ледовые переправы
Тюмень встала. Уровень загруженности дорог достиг 10 баллов
Жители Тюмени собак любят больше чем котов
Тюменцев просят помочь найти пропавшего ишимца Юрия Лепунова
Гилевская роща в Тюмени в праздники будет работать с раннего утра до поздней ночи
В Тюмени начата прокурорская проверка в СК Техинжстрой
Сельские медики спасли мужчину, замерзающего в собственном доме
Дорожный коллапс: главные дороги Тюмени встали
Главкаток в Тюмени знает, как поддержать новогоднее настроение горожан
Жителя Тюменской области ждет суд за организацию наркопритона
Вывозить снег с улиц Тюмени будут ночью, пока дороги только чистят
«Робофест» выявил сильнейших начинающих изобретателей Тюмени
В Тюмени утренние пробки на дорогах плавно переходят в дневные
В Тюмени в карету скорой помощи врезался "Мерседес"
Пенсионерам Тюменского района мошенники рассылают липовые штрафы и квитанции о долгах
Тюменец стал экспертом жюри Национальной Молодежной Кинопремии
За теплосистемой Тюмени на время праздников установлен особый контроль
Погода 28 декабря в Тюмени: бело и пушисто
Александр Моор принял участие в Госсовете
Более 80 школьников Тюмени каникулы посвятят науке и творчеству
В Рождественскую ночь автобусы Тюмени будут возить православных бесплатно
Мусор из дворов Тюмени в новогодние праздники будут вывозить ежедневно
До Нового года Тюмень завалит снегом
В Голышмановском районе поймали серийного поджигателя домов
Доктора Тобольска стали делать микрохирургические операции на позвоночнике