На загородных трассах Тюменской области осложнилась дорожная обстановка
Водителей призывают быть предельно внимательными
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Автомобилистов Тюменской области призывают быть предельно внимательными на загородных дорогах. Из-за обильного снегопада дорожная обстановка осложнилась. На трассах низкая видимость, на открытых участках местности возможны снежные перемёты предупреждают в ГИБДД.
При движении в сложных дорожных условиях водителям необходимо выбирать скорость, обеспечивающую возможность контроля над движением, не совершать рискованных маневров, и быть готовым к снижению скорости и противоаварийным действиям в случае возникновения опасности.