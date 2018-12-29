2018-12-29T05:32:01+03:00
Общество

Погода 29 декабря в Тюмени: метель и сильный снегопад

Температура воздуха -7 -9 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 29 декабря в Тюмени: метель и сильный снегопадПогода 29 декабря в Тюмени: метель и сильный снегопадФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Суббота, 29 декабря, в Тюменской области будет ветреной и снежной. Ночью местами прошел сильный снегопад, в отдельных районах была метель. На дорогах образовались снежные заносы и гололед. Южный и юго-западный ветер с переходом на западный сегодня будет 5-10 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 15 м/с. Температура воздуха днем -6 -11 градусов.

В Тюмени объявлено о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью город завалило снегом. По данным Тюменского гидрометцентра, днем сильный снегопад продолжится, будет метель. На дорогах появятся снежные заносы. Южный ветер с переходом на западный сегодня до 10 м/с. Температура воздуха днем -7 -9 градусов.

В Тобольске -10 -12, сильный снегопад утром, днем и вечером - слабый. Ветер 4-10 м/с. В Яуторовске и Заводоуковске сильный снегопад прошел ночью, днем осадков будет мало, температура воздуха составит -7 -5 градусов. В Ишиме снег будет валить весь день, утром столбики термометров покажут -11, к вееру потеплеет до -7. Ветер утром 6-13 м/с, к вечеру 3-8 м/с.

В народном календаре 29 декабря названо Агеем Инесеем. На Агея наши предки следили за погодой и особенно обращали внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые Святки. Такое случалось нередко. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения.

Крестьяне смотрели также, как лежит снег у заборов. Если сугробы приваливались вплотную к ограде, это означало, что лето будет неурожайным. Также погода на Агея показывала, каким будет апрель.

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