Улицу Одесскую в Тюмени частично закроют для транспорта
Ограничения начнут действовать с 9 января
Улицу Одесскую в Тюмени частично закроют для транспорта
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Часть улицы Одесской в Тюмени закроют для транспорта. Ограничения будут действовать с 9 по 31 января. Проехать по Одесской нельзя будет от ул. Котовского до ул. Республики.
Ограничение связано с проведением капитального ремонта, пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Пути объезда возможны по ул. Котовского, ул. Пржевальского, ул. Энергетиков, ул. Мельникайте, ул. Республики.
Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.