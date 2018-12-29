2018-12-29T06:59:50+03:00
Авто

Улицу Одесскую в Тюмени частично закроют для транспорта

Ограничения начнут действовать с 9 января
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Улицу Одесскую в Тюмени частично закроют для транспортаУлицу Одесскую в Тюмени частично закроют для транспорта
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Часть улицы Одесской в Тюмени закроют для транспорта. Ограничения будут действовать с 9 по 31 января. Проехать по Одесской нельзя будет от ул. Котовского до ул. Республики.

Ограничение связано с проведением капитального ремонта, пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Пути объезда возможны по ул. Котовского, ул. Пржевальского, ул. Энергетиков, ул. Мельникайте, ул. Республики.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

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