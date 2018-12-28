2018-12-28T15:37:51+03:00
Авто

В Тюменской области заработали еще две ледовые переправы

Обе открыты в Ярковском районе
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области заработали еще две ледовые переправы. Их ввели в эксплуатацию накануне, 27 декабря в селах Сорокино и Покровское Ярковского района. Проехать по ним могут автомобили с грузоподъемностью до 15 тонн.

Напомним, что ранее были открыты три переправы в Уватском районе на Иртыше: в селах Уват (30 тонн), Тугалово (15 тонн) и Демьянское (20 тонн). Также на Иртыше действуют две переправы грузоподъемностью 5 тонн: в Тобольске и деревне Экстезерь Вагайского района. Переправа грузоподъемностью 15 тонн функционирует на реке Тобол в селе Ярково.

Как отметили в ГУ МЧС по Тюменской области, для предотвращения гибели людей на зимних водоемах работают патрульные группы. Они проводят мероприятия, беседы с жителями, а также распространяют памятки и информационные брошюры.

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