Тюмень встала. Уровень загруженности дорог достиг 10 баллов

СЕГОДНЯ 15:30 2018-12-28T15:41:01+03:00

Тяжелее всего ситуация в самом центре города

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Ситуация на дорогах Тюмени продолжает ухудшаться. К вечеру загруженность магистралей достигла максимального уровня и по данным сервиса Яндекс Пробки соствила 10 баллов. Город стоит. Добраться пешком до нужного места сейчас гораздо быстрее. Без задержек также двигаются автобусы там, где есть выделенная полоса.

Однако, на улице идет сильный снегпад и очень сыро, поэтому большинство горожан предпочитают все же находиться в автомобилях.

По городу сейчас быстрее передвигаться пешком, но идет снегопад и многие предпочитают оставаться в автомобиляхФото: Кира Санникова

Самая сложная ситуация сохраняется на улице Профсоюзной, там движнение транспорта замедлилось до 2 км/ч. Пробка растянулась от улици Циалковского до Герцена. улица Герцена тоже стоит. Заторы на Республике, Горького, Малыгина, Тореза, Северной... Проехать через центр города сейчас очень сложно. Частично стоят также 30 лет Победы, Мельникайте, 50 лет Октября, Пермякова, Федюниниского и даже объездная дорога.

Горожанам по возможности стоит переждать вечерний час пик и только потом отправляться домой.