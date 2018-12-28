2018-12-28T15:41:01+03:00
Авто

Тюмень встала. Уровень загруженности дорог достиг 10 баллов

Тяжелее всего ситуация в самом центре города
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Тюмень встала. Уровень загруженности дорог составил 10 балловТюмень встала. Уровень загруженности дорог составил 10 балловФото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:

Ситуация на дорогах Тюмени продолжает ухудшаться. К вечеру загруженность магистралей достигла максимального уровня и по данным сервиса Яндекс Пробки соствила 10 баллов. Город стоит. Добраться пешком до нужного места сейчас гораздо быстрее. Без задержек также двигаются автобусы там, где есть выделенная полоса.

Однако, на улице идет сильный снегпад и очень сыро, поэтому большинство горожан предпочитают все же находиться в автомобилях.

По городу сейчас быстрее передвигаться пешком, но идет снегопад и многие предпочитают оставаться в автомобилях Фото: Кира Санникова

По городу сейчас быстрее передвигаться пешком, но идет снегопад и многие предпочитают оставаться в автомобиляхФото: Кира Санникова

Самая сложная ситуация сохраняется на улице Профсоюзной, там движнение транспорта замедлилось до 2 км/ч. Пробка растянулась от улици Циалковского до Герцена. улица Герцена тоже стоит. Заторы на Республике, Горького, Малыгина, Тореза, Северной... Проехать через центр города сейчас очень сложно. Частично стоят также 30 лет Победы, Мельникайте, 50 лет Октября, Пермякова, Федюниниского и даже объездная дорога.

Горожанам по возможности стоит переждать вечерний час пик и только потом отправляться домой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области заработали еще две ледовые переправы
Жители Тюмени собак любят больше чем котов
Тюменцев просят помочь найти пропавшего ишимца Юрия Лепунова
Гилевская роща в Тюмени в праздники будет работать с раннего утра до поздней ночи
В Тюмени начата прокурорская проверка в СК Техинжстрой
Сельские медики спасли мужчину, замерзающего в собственном доме
Дорожный коллапс: главные дороги Тюмени встали
Главкаток в Тюмени знает, как поддержать новогоднее настроение горожан
Жителя Тюменской области ждет суд за организацию наркопритона
Вывозить снег с улиц Тюмени будут ночью, пока дороги только чистят
«Робофест» выявил сильнейших начинающих изобретателей Тюмени
В Тюмени утренние пробки на дорогах плавно переходят в дневные
В Тюмени в карету скорой помощи врезался "Мерседес"
Пенсионерам Тюменского района мошенники рассылают липовые штрафы и квитанции о долгах
Тюменец стал экспертом жюри Национальной Молодежной Кинопремии
За теплосистемой Тюмени на время праздников установлен особый контроль
Погода 28 декабря в Тюмени: бело и пушисто
Александр Моор принял участие в Госсовете
Более 80 школьников Тюмени каникулы посвятят науке и творчеству
В Рождественскую ночь автобусы Тюмени будут возить православных бесплатно
Мусор из дворов Тюмени в новогодние праздники будут вывозить ежедневно
До Нового года Тюмень завалит снегом
В Голышмановском районе поймали серийного поджигателя домов
Доктора Тобольска стали делать микрохирургические операции на позвоночнике