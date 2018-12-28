2018-12-28T15:08:40+03:00
Дом. Семья

Жители Тюмени собак любят больше чем котов

Самая популярная порода - той-терьер
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцы любят тор-терьеров. Это самая популярная порода у горожан. Фото all-terriers.ruТюменцы любят тор-терьеров. Это самая популярная порода у горожан. Фото all-terriers.ru
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Тюмень по итогам 2018 года стала рекордсменом по росту цен на кошек и собак. К такому выводу пришли эксперты портала бесплатных объявлений Авито. Они проанализировали рынок России и заметили, что тюменцы в уходящем году очень активно покупали и продавали домашних питомцев.

Так, через сайт было продано на 3% больше собак, чем кошек. Для сравнения в 2017 году разница составляла 2%. Собак в среднем готовы были продавать в три с половиной раза дороже, чем кошек: за 11 598 рублей. Цена за 12 месяцев выросла на 18,6%, а кошек продавали за 3 437 рублей, что на 59,8% дороже. Это самые больши скачки стоимости на животных по России. В среднем по стране цена на собак упала на 1,1% и составила 11 619 рублей, а на кошек - на 6,8% и составила 4 091 рубль.

Любимой породой тюменцев является той-терьер. Средняя цена на этих собак составила 4 023 рубля. Также в топ-5 популярных пород вошли шпиц, йоркширский терьер, сибирский хаски и чихуахуа.

У котов фаворитом стала шотландская порода (1 860 рублей). Компанию ей составили британская, мейн-кун, донской сфинкс и бенгальская.

Отметим, что в 2017 году первые пятерки самых популярных пород не изменились.

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