Тюменцев просят помочь найти пропавшего ишимца Юрия Лепунова

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-28T13:18:24+03:00

О мужчине ничего не известно с 23 ноября

Изменить размер текста: A A

Жителей Тюменской области просят помочь найти пропавшего без вестижителя Ишима Лепунова Юрия Александровича, 1976 года рождения.

Юрий 23 ноября ушел из своего дома по ул. Уральская, д. 50 в сторону села Стрехнино Ишимского района и до настоящего времени о нем ничего неизвестно.

Ишимским межрайонным следственным отделом областного управления СКР начаты поиски мужины. Гражданам, располагающим какой-либо информацией о его местонахождении или обстоятельствах исчезновения, просят сообщать в Ишимский межрайонный следственный отдел по адресу: город Ишим, улица 8 Марта, д. 25, либо звонить по телефону: 8 (34551) 5-08-06.

Приметы Юрия Лепунова: рост выше 175 см, худощавый, лицо овальное, шрам над левым глазом, на безымянном пальце татуировка в виде креста.

Был одет в кепку черного цвета, куртку зимнюю черного цвета, трико черное с синими полосами, рубашка черного цвета, ботинки зимние черного цвета.