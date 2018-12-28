Тюменцев просят помочь найти пропавшего ишимца Юрия Лепунова
Жителей Тюменской области просят помочь найти пропавшего без вестижителя Ишима Лепунова Юрия Александровича, 1976 года рождения.
Юрий 23 ноября ушел из своего дома по ул. Уральская, д. 50 в сторону села Стрехнино Ишимского района и до настоящего времени о нем ничего неизвестно.
Ишимским межрайонным следственным отделом областного управления СКР начаты поиски мужины. Гражданам, располагающим какой-либо информацией о его местонахождении или обстоятельствах исчезновения, просят сообщать в Ишимский межрайонный следственный отдел по адресу: город Ишим, улица 8 Марта, д. 25, либо звонить по телефону: 8 (34551) 5-08-06.
Приметы Юрия Лепунова: рост выше 175 см, худощавый, лицо овальное, шрам над левым глазом, на безымянном пальце татуировка в виде креста.
Был одет в кепку черного цвета, куртку зимнюю черного цвета, трико черное с синими полосами, рубашка черного цвета, ботинки зимние черного цвета.