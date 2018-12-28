Гилевская роща в Тюмени в праздники будет работать с раннего утра до поздней ночи
Лесопарк «Гилевская роща» в Тюмени будет рад горожанам с раннего утра и до поздней ночи. В любимой зоне отдыха сейчас организовано очень много зимних развлечений. В этом году парк по-настоящему приобрел новогодни наряд, его украшают разноцветные гирлянды, а на центральной площадке горожане во время Битвы снеговиков слепили двадцать девять самых разных снежных фигур.
Для удобства отдыха, зимних развлечений и спорта здесь в праздничные дни наружное освещение будет работать с 6:00 до 8:30, а по вечерам с 16:00 до 24:00.
Для удобства ориентирования в декабре были дополнительно установлены аншлаги, один – на главной стоянке, два – на входах в лесопарк со стороны ул. Вербной. Также с 8 до 22 часов работает комната матери и ребенка, сообщает администрация города.
Не сидите дома! Приходите на прогулку в лесопарк «Гилевская роща»!
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