2018-12-28T15:32:29+03:00
Общество

Гилевская роща в Тюмени в праздники будет работать с раннего утра до поздней ночи

Горожан ждут на прогулки и занятия спортом
Маргарита КАЛИНКИНА
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Гилевская роща в Тюмени в праздники будет работать с 6 часов утра до 24 часов ночи. Фото администрации ТюмениГилевская роща в Тюмени в праздники будет работать с 6 часов утра до 24 часов ночи. Фото администрации Тюмени
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Лесопарк «Гилевская роща» в Тюмени будет рад горожанам с раннего утра и до поздней ночи. В любимой зоне отдыха сейчас организовано очень много зимних развлечений. В этом году парк по-настоящему приобрел новогодни наряд, его украшают разноцветные гирлянды, а на центральной площадке горожане во время Битвы снеговиков слепили двадцать девять самых разных снежных фигур.

Для удобства отдыха, зимних развлечений и спорта здесь в праздничные дни наружное освещение будет работать с 6:00 до 8:30, а по вечерам с 16:00 до 24:00.

Для удобства ориентирования в декабре были дополнительно установлены аншлаги, один – на главной стоянке, два – на входах в лесопарк со стороны ул. Вербной. Также с 8 до 22 часов работает комната матери и ребенка, сообщает администрация города.

Не сидите дома! Приходите на прогулку в лесопарк «Гилевская роща»!

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