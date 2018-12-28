Сельские медики спасли мужчину, замерзающего в собственном доме

СЕГОДНЯ 12:25 2018-12-28T12:27:58+03:00

Они растопили ему печь и сообщили о ситуации родственникам

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Медики Скорой помощи не дали замерзнуть пожилому мужчине в Армизонском районе. В деревне Семискуль бригаду 60-летнему мужчине вызвали полицейские. Фельдшеры нашли пьяного мужчину под одеялом.

В доме было настолько холодно, что замерзла даже вода. Мужчина грелся в постели и утверждал, что ему не нужна медицинская помощь.

Как рассказала фельдшер Дарья Кочнева, в тот день на улице температура воздуха была -37градусов, а в доме чуть-чуть теплее. Печь давно не топилась и все в доме промерзло. Осталять человека в такой ситуации было нельзя, он погибнет. Поэтому санитар Александр Биль растопил печь. Чуть позже, вернувшись с вызова, медики нашли контакты родственников мужчины и сообщили им о его бедственном положении.

В практике Дарьи Анатольевны, а работает она на селе второй год, этот случай уже не первый, когда приходится оказывать простую человеческую помощь, сообщили в пресс-службе облбольницы №4.

В деревнях в морозы бывает всякое. Так, например фельдшер Алексей Нуртдинов рассказал, как из-за сильных морозов пожилая пара отравилась угарным газом. Пенсионеры жаловались на плохое самочувствие и недомогание. Выяснилось, что они боялись открывать пластиковые окна в мороз, чтобы не сломать, и надышались гарью.

- Я открыл окна, проветрил комнату, от госпитализации пенсионеры отказались. Уезжали мы с чувством выполненного долга, - улыбаясь добавил Александр Нуртдинов.