Дорожный коллапс: главные дороги Тюмени встали

СЕГОДНЯ 11:48 2018-12-28T11:48:20+03:00

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Дорожная ситуация в Тюмени ухудшилась. Из-за снегопада пробок в городе стало больше. Сервис Яндекс Пробки оценил движение по автомагистралям города на 9 баллов. По-сути, город встал.

Самая сложная ситуация сейчас на улице Профсоюзная. Там пробка растянулась от улицы Гаспаровской до улицы Герцена. Стоит также улица 50 лет Октября и ул. Максима Горького, Пермякова. По этим магистралям движение транспорта составляет всего 3 км/ч. На улицах Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ, 30 лет Победы и Республики тоже заторы, но там движение чуть быстрее - 5 км/ч.

Вероятнее всего, к вечеру ситуация не улучшится, так как прогнозириуется усиление снегопада. Поэтому горожанам стоит заранее продумывать маршруты движения, объезжая места заторов, и закладывать на дорогу дополнительное время. По возможности автомобилистов просят пользоваться общественным транспортом и не парковать автомобили на дорогах, чтобы не мешать работе снегоуборочных машин.