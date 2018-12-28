2018-12-28T11:29:10+03:00
Общество

Главкаток в Тюмени знает, как поддержать новогоднее настроение горожан

Берем коньки и бежим кататься!
Маргарита КАЛИНКИНА
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Главкаток в Тюмени знает как поддержать новогоднее настроение горожанГлавкаток в Тюмени знает как поддержать новогоднее настроение горожан
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Жителей Тюмени приглашают поддержать новогоднее настроение на развлекательных программах на коньках. Самый большой в истории города Главкаток на площади 400-летия Тюмени с 29 декабря организует танцевальные вечера, анимацию для детей, всевозможные тематические вечеринки, фотосессии. Напомним, что здесь же работает резиденция Деда Мороза.

Чтобы не пропустить все самое интересное, предлагаем расписание работы праздничных площадок.

Бесплатные мероприятия:

29 декабря с 15 до 18.30 состоится «Большая снежная битва».

30 декабря в 11.00 любителей спорта ждет чемпионат по дворовому керлингу.

31 декабря в 11.00 начнется предновогодний марафон «Вспомнить все».

7 января в 11.00 состоятся традиционные рождественские колядки.

Платные мероприятия:

30 декабря в 19.00 для желающих повеселиться стартует развлекательная программа «Все для товарищей».

2 января в 13.00 всех ждет прекрасная возможность поразмяться после праздничных застолий, приняв участие в развлекательной программе. На 19.00 назначен праздничный танцевальный вечер для молодежи и не только.

3 января в 13.00 юных тюменцев приглашают на детскую анимацию «Третья планета», в 19.00 откроются различные фотозоны, это лучшее время обновлять аватарки. Фотосессия состоится под знаком #2019.

4 января в 19.00 команда Главкатка ждет вас на тематическом вечере: «Внимание, идет катание».

5 января в 13.00 пройдут «Веселые старты» «Главкаток – это ОК».

6 января в 19.00 начнется «Культурно-массовое мероприятие для поддержки бодрости духа».

8 января в 13.00 всем предстоит кружиться в танцах, а заодно побывать на мастер-классе по зажигательной латине.

Напомним, Главкаток работает с 9.00 до 21.00 по адресу: площадь 400-летия Тюмени. Здесь можно взять коньки в аренду. На территории катка работает фудкорт и теплые раздевалки. За возможными изменениями в расписании предлагаем следить на сайте ледовой площадки: главкаток72.рф, а также в социальных сетях.

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