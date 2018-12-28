Жителя Тюменской области ждет суд за организацию наркопритона

СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-28T10:28:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Голышмановского района ждет суд за организацию наркопритона, где употребляли манагу. 39-летнего жителя села Медведево обвиняют по двум статьям УК РФ: ч.1 ст. 232 "систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств" и ч.1 ст.228 УК РФ "незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере".

Мужчина сам употреблял наркотик, а с сентября 2018 года, когда сожительницы и ее дочери не было дома, он стал пускать в дом или баню знакомого наркомана. Они готовили манагу и употребляли ее. В ноябре об этом стало инзвестно полицейским и мужчин застали с поличным. В ходе осмотра была найдена и изъята марихуана массой более 8 граммов.

По данному уголовному делу уже утверждено обвинение и материалы направлены в суд, сообщили в областной прокуратуре.