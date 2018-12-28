Вывозить снег с улиц Тюмени будут ночью, пока дороги только чистят

СЕГОДНЯ 10:01 2018-12-28T10:15:42+03:00

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Дороги Тюмени сегодня, 28 декабря, будут только прометать и освобождать от снега. Опасные участки обрабатывают противогололедными материалами. Вывоз снега будет осуществляться ночью и рано утром. На время сильного снегопада подрядчики привлекают дополнительную технику, сообщили в администрации города.

Дорожники отмечают, что оставленные машины на обочинах дорог серьезно влияют на скорость и качество уборки. Комплексные дорожные машины проходят звеньями от 4 до 7 единиц и им важно сделать уборку по всей ширине дороги.