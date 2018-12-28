«Робофест» выявил сильнейших начинающих изобретателей Тюмени

СЕГОДНЯ 09:16 2018-12-28T09:20:42+03:00

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Более 170 школьников Тюмени стали участниками «Робофеста». Конкурс по робототехнике состоялся накануне, 27 декабря, в гимназии №21. Ребята представляли инженерные проекты и демонстрировали мощь своих умных соревновательных машин. Победители в январе отправятся на региональный этап «Робофеста».

Лучших из лучших выбирали на 12 площадках, сообщает пресс-служба городского департамента образования и науки. Только среди учеников начальных классов за первое место сражались около трех десятков начинающих изобретателей. Ребята решали олимпиадные задания и участвовали в состязаниях роботов на шорт-треке, кегельринге и перетягивании каната.

- В этом году в программу городского «Робофеста» мы впервые включили состязание экстремальных роботов. С помощью датчиков и манипуляторов они проходили препятствия на специальном полигоне. Участников было немного, однако ребята показали хорошие результаты, а значит, испытание станет традиционным для конкурса, − отметила методист информационно-методического центра Тюмени Ирина Прудаева.

Одним из самых сложных видов состязания стала «Робокарусель». Для этого испытания команда гимназии № 49 разработала сразу три устройства на колёсах: экспедитора, участника эстафеты и машину для игры в городки. Девятиклассник Андрей Евдокимов уже ездил на Всероссийские соревнования с роботом-футболистом, теперь изучает и практикует новые соревновательные направления.

-Робот-экспедитор должен посчитать банки, определить их цвет и поставить в заданную точку. Во время первой попытки на поле возникли трудности с распознаванием оттенков, но недочеты удалось быстро исправить. Мне нравится заниматься именно программированием, планирую в будущем работать в этой сфере, − рассказал Андрей.

В номинации «Творческий проект» школьники презентовали идеи для упрощения повседневной жизни человека. Дети разработали механического специалиста по изготовлению бутербродов, электрическую мышеловку и автоматическую систему посадки растений. Второклассники из школы № 65 взялись за более глобальную тему − собрали лунную базу. Юные инженеры предлагают использовать спутник Земли для добычи полезных ископаемых.

- Мы рассказали судьям, как можно сортировать полезные ископаемые, находить новые минералы и отправлять их на Землю. Труднее всего было придумать механизм для самостоятельного перемещения тележки. Даже собирались с родителями и думали, куда установить двигатель, − говорит участница команды школы № 65 Варвара Камынина.