2018-12-28T09:05:57+03:00
Авто

В Тюмени утренние пробки на дорогах плавно переходят в дневные

Автомагистрали перегружены, проехать по городу непросто
Марина АНТОНОВА
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В Тюмени утренние пробки на дорогах плавно переходят в дневныеВ Тюмени утренние пробки на дорогах плавно переходят в дневныеФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени утренние пробки на дорогах плавно переходят в дневные. Автомагистрали в предновогодние праздники традиционно перегружены, но сегодня, 28 декабря, ее усугубляет снегопад.

Проехать по улицам сейчас гораздо сложнее, машины кое-где даже уже пробуксовывают. По прогнозам синоптиков, в регион идет сильный снегопад, который продлится несколько дней. В Тюмени осадки идут с ночи и усилятся к вечеру.

На расчистке улиц задействована вся имеющаяся в городе дорожная техника. Автомобилистов призывают по возможности пользоваться общественным транспортом и не оставлять автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать снегоуборочным машинам.

Сейчас дорожные пробки сохраняются на улицах: Профсоюзная, 50 лет Октября, Мельникайте, 30 лет Победы, 50 лет ВЛКСМ, Герцена, Червишевский тракт. На некоторых улицах зафиксированы ДТП. По данным сервиса "Яндекс Пробки" загруженность дорог оценивается на 7 баллов.

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