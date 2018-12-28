В Тюмени в карету скорой помощи врезался "Мерседес"

СЕГОДНЯ 08:39 2018-12-28T08:45:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Карета скорой помощи попала в ДТП, когда ехала на срочный вызов. Столкновение с "Мерседесом" произошло накануне, 27 декабря в начале пятого часа вера на перекрестке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной. Об этом редакии "Комсомольская правда" сообщили очевидцы происшествия.

— Бригада ехала с включенными спецсигналами на срочный вызов к задыхающемуся мужчине. На перекрестке в них въехал автомобиль. Пострадавших в аварии нет. Бригаду пересадили на резервную машину, а по срочному вызову сразу была направлена другая бригада, — сообщила пресс-секретарь Станции скорой помощи Ирина Бердюгина.