В Тюмени в карету скорой помощи врезался "Мерседес"
Медики спешили на вызов и попали в аварию
В Тюмени в карету скорой помощи врезался "Мерседес"
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Карета скорой помощи попала в ДТП, когда ехала на срочный вызов. Столкновение с "Мерседесом" произошло накануне, 27 декабря в начале пятого часа вера на перекрестке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной. Об этом редакии "Комсомольская правда" сообщили очевидцы происшествия.
— Бригада ехала с включенными спецсигналами на срочный вызов к задыхающемуся мужчине. На перекрестке в них въехал автомобиль. Пострадавших в аварии нет. Бригаду пересадили на резервную машину, а по срочному вызову сразу была направлена другая бригада, — сообщила пресс-секретарь Станции скорой помощи Ирина Бердюгина.