Пенсионерам Тюменского района мошенники рассылают липовые штрафы и квитанции о долгах

СЕГОДНЯ 08:28 2018-12-28T08:28:37+03:00

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Тюменские полицейские учат селян, как правильно пользоваться порталом госуслуг, чтобы не попасться на уловки мошенников. В Тюменском районе участились случаи, когда аферисты под видом различных органов власти рассылают фальшивые сообщения о наличии штрафов, задолженностей и арестах имущества.

Этот вид интернет-мошенничества называется «фишинг». Цель жуликов - получение личных данных граждан: паролей для доступа к электронной почте, социальным сетям, номера документов и банковских карт. Особенно часто на уловки злоумышленников попадаются люди старшего возраста.

Накануне в селе Онохино заместитель начальника участковых уполномоченных полиции Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» Кирилл Басаргин рассказал, как уберечься от незаконных посягательств, сообщили в пресс-службе полиции. Он рекомендовал гражданам при получении подозрительных сообщений не переходить по прикрепленным к ним ссылкам, не звонить по телефонам из СМС и email-сообщений, не сообщать в ответ свои личные данные. Также майор полиции Басаргин рассказал, с каких адресов приходят сообщения от Единого портала госуслуг и о том, как используя этот ресурс, самостоятельно проверять наличие штрафов и задолженностей.

Полицейский рекомендовал пенсионерам активнее использовать возможности портала госуслуг и постоянно повышать компьютерную грамотность.